Suicida De Donno, il medico pioniere della cura al plasma iperimmune. Mistero sui motivi del gesto

2021-07-28T09:17+0200

2021-07-28T09:17+0200

2021-07-28T09:17+0200

E' morto suicida il dottor Giuseppe De Donno, il medico pioniere delle terapie al plasma iperimmune per i malati di Covid-19. La salma è stata ritrovata martedì sera nell'appartamento di Curtatone, alle porte di Mantova. Non sono chiare le circostanze del rinvenimento né le ragioni del gesto, secondo quanto si apprende dall'agenzia Ansa.De Donno aveva 54 anni e da giugno si era dimesso dall'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove aveva lavorato per anni come primario di Pneumologia, per iniziare la nuova professione di medico di base a Porto Mantovano.Il suo nome era balzato agli onori delle cronache quando, durante il primo lockdown della primavera 2020, aveva iniziato a curare i malati di Covid-19 con trasfusioni di plasma ricco di anticorpi di ex pazienti positivi. Nonostante i successi ottenuti in termini di vite umane salvate, questa terapia è stata successivamente abbandonata sulla base di studi internazionali che ne hanno ridimensionato l'efficacia nella lotta contro il coronavirus. L'ex primario viveva a Eremo, frazione di Curtatone, assieme alla moglie e alla figlia. Secondo le prime notizie riferite da Tgcom24, si sarebbe tolto la vita impiccandosi, senza lasciare un messaggio di spiegazioni. Le cause potrebbero essere ricercate sia nella vita personale che lavorativa. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso il cordoglio per la morte di De Donno in una breve nota pubblicata su Twitter. "Non ci volevo credere. Perdiamo una persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare bella di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande.", si legge nel tweet di Salvini. "Vogliono zittirmi"In passato il dottor De Donno aveva denunciato pubblicamente un presunto tentativo di oscuramento mediatico della sua controversa terapia al plasma. Per la sua cura, il medico era stato audito in Senato.

