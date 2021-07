https://it.sputniknews.com/20210728/sileri-il-green-pass-anche-al-ristorante-del-senato-e-va-esteso-se-crescono-i-contagi-12298593.html

Sileri: “Il green pass anche al ristorante del Senato e va esteso se crescono i contagi”

Sileri: “Il green pass anche al ristorante del Senato e va esteso se crescono i contagi”

Per il sottosegretario alla Salute è un mezzo straordinario per non fare passi indietro e chiudere nuovamente le attività economiche. 28.07.2021, Sputnik Italia

Il sottosegretario alla Salute Pierpalo Sileri difende il green pass e ne spiega tutti i vantaggi, prima di tutto la possibilità di modularlo in base all’andamento dei contagi e l’opportunità di usarlo per non richiudere tutte le attività, oltre all’eccezionale potenzialità di screening della popolazione.Parlando al Corriere della Sera, Sileri aggiunge che come in tutta Italia, dal 6 agosto anche il ristorante del Senato sarà sottoposto alle regole legate al green pass.Non fare passi indietro, vaccinarsi e fare tamponiSileri spiega a chi manifesta contro il documento che bisogna valutare l’importanza del green pass, “che è un mezzo straordinario per mettere in sicurezza il Paese e non finire col fare un passo indietro. Un mezzo per non tornare a chiudere mai più. Tanto che io sarei per riaprire anche le discoteche, grazie al green pass!”.E smentisce chi parla di dittatura sanitaria: “Giusto manifestare, ma ai ristoratori che in piazza protestano dico: ci sono quasi 38 milioni di italiani che hanno avuto almeno una dose di vaccino e dunque con il green pass già in tasca” e “di qui al 6 agosto saranno, spero, molti di più”.Sileri poi avanza la proposta di “prevedere un tot di tamponi gratis per famiglia” proprio per incentivare lo screening.“Il green pass va utilizzato su misura. Se cresceranno i contagi a dispetto dei vaccinati, allora andrà esteso anche il green pass”, conclude.

