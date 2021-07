https://it.sputniknews.com/20210728/scuola-bianchi-a-settembre-tutti-in-presenza-12299872.html

Scuola, Bianchi: "A settembre tutti in presenza"

Sull'obbligo di vaccinazione per gli studenti il ministro dell'Istruzione fa sapere che il governo discuterà nei prossimi giorni per una decisione comune. 28.07.2021, Sputnik Italia

“A settembre tutti in presenza nelle nostri classi. E’ l’indirizzo chiaro del governo”. Lo assicura il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ai microfoni di Radio Anch’io, in onda stamattina su Rai Radio Uno.Sulla ripartenza dell'anno scolastico il ministro martedì ha avuto un confronto con i sindacati durante il quale "noi abbiamo spiegato quanto stiamo investendo, e da loro sono arrivate proposte puntuali che abbiamo apprezzato”.Obbligo vaccinale per i docenti Riguardo la vaccinazione degli insegnanti, Bianchi ha affermato che "la scuola è il mondo che ha risposto meglio", con l'85% degli insegnanti su base nazionale vaccinato. Restano alcune differenze regionali ma "contiamo di raggiungere l'85-90 per cento in tutto il Paese", ha aggiunto. Per le regioni in cui la soglia è ferma al 70% il governo dovrà decidere un ulteriore passaggio per una possibile "omogeneizzazione in tutto il Paese. Green pass per gli studentiSulla richiesta avanzata di estendere l'obbligo di green pass per gli studenti, avanzata dai presidi nei giorni scorsi, il ministro Bianchi ha affermato che si discuterà nei prossimi giorni. "E' una decisione di tutto il governo", ha sottolineato.

