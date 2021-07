https://it.sputniknews.com/20210728/rischiamo-di-finire-in-una-guerra-biden-avverte-russia-e-cina-12298317.html

"Rischiamo di finire in una guerra": Biden avverte Russia e Cina

"Rischiamo di finire in una guerra": Biden avverte Russia e Cina

Il presidente degli Stati Uniti evoca lo scenario di un vero conflitto armato contro una superpotenza in caso di cyberattacchi e accusa Mosca di interferenza... 28.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-28T11:46+0200

2021-07-28T11:46+0200

2021-07-28T11:46+0200

usa

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11773970_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_044b897496031f620b1d5caf72e4398c.jpg

Gli Stati Uniti potrebbero entrare in guerra, una guerra vera, in caso di un cyberattacco lanciato da una superpotenza. Lo ha paventato il presidente statunitense Joe Biden durante un discorso al Office of the Director of National Intelligence (ODNI), in cui ha evidenziato come Washington ritenga Russia e Cina delle "minacce crescenti per la sicurezza nazionale. "Putin nei guai"L'inquilino della Casa Bianca punta il dito contro il presidente russo Vladimir Putin, il quale secondo Biden si troverebbe "davvero nei guai" questo lo renderebbe "ancora più pericoloso. Inoltre sostiene che il Cremlino starebbe già interferendo nelle elezioni legislative che si terranno negli Stati Uniti il ​​prossimo anno.Biden ha fatto riferimento al recente vertice che tenuto con il presidente russo, affermando che Putin "sa che siamo migliori della sua squadra e questo lo infastidisce molto".Le accuse alla CinaLe minacce a Washington arriverebbero anche dalla Cina. Biden ha affermato di ritenere Pechino una minaccia crescente per l'intenzione del presidente Xi Jinping di trasformare il Paese nella maggiore "potenza militare ed economica" entro i prossimi 20 anni. Le accuse di Washington a Mosca A marzo, l'intelligence statunitense ha accusato la Russia di interferire nelle elezioni presidenziali del 2020 .L'ambasciata russa a Washington ha risposto che le accuse sono infondate e che non erano accompagnate da fatti o prove concrete.Secondo il rapporto dell'intelligence Usa, Putin avrebbe autorizzato un tentativo di interferire con le elezioni per minare le possibilità che Biden venisse eletto presidente degli Stati Uniti.

Sergej ancora sto rinco! 1

Россия щедрая душа Cane che abbaia non morde! Sa benissimo che militarmente usa/ue/nato sono indietro anni luci rispetto alla Russia e Cina sul piano tecnologico che umano. 0

3

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, mondo