Rapine in banca, uomo minaccia con coltello i dipendenti e sottrae 5000 euro - video

Le forze dell'ordine catalane hanno fermato a Barcellona un rapinatore di banche che assaltava le filiali minacciando gli impiegati con un grosso coltello. 28.07.2021, Sputnik Italia

L'uomo ha agito ricorrendo ad un modus operandi consolidato: assaltava filiali di una banca nel primo mattino oppure nel tardo pomeriggio quando c'erano pochi clienti e minacciava gli impiegati con un coltello di grandi dimensioni, afferma una nota del corpo di polizia regionale Mossos d'Esquadra.In un mese l'uomo ha commesso cinque rapine a Barcellona ed in comuni limitrofi. Nel complesso è riuscito a sottrarre complessivamente 5.700 euro in contanti.Il fermato è un cittadino spagnolo di 39 anni, senza precedenti penali.Il malvivente era vestito sempre allo stesso modo: indossava occhiali da sole, cappello da baseball e aveva uno zaino. Dopo le rapine si cambiava rapidamente, il che gli permetteva di non essere scoperto su descrizioni dei testimoni, secondo cui, agiva a sangue freddo.Dopo il quinto tentativo di rapina di una delle banche a Barcellona la polizia ha rintracciato il suo percorso e l'ha fermato. L'uomo ha già confessato di aver commesso le rapine.Le forze dell'ordine hanno diffuso un filmato delle telecamere di sicurezza, in cui si vede il rapinatore in azione:A maggio la polizia ha sgominato a Milano un gruppo di criminali dediti alle rapine in banca, battezzato "la banda del buco".

