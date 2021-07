https://it.sputniknews.com/20210728/ragazzina-australiana-guadagna-20mila--grazie-a-video-di-patatina-dalla-forma-strana-sui-social-12294351.html

Ragazzina australiana guadagna 20mila $ grazie a video di patatina dalla forma strana sui social

Ci sono persone che nascono fortunate e anche mangiando possono guadagnare soldi. Il caso di una ragazzina australiana di 13 anni ne è un chiaro esempio. Il... 28.07.2021, Sputnik Italia

La 13enne Rylee Stuart ha deciso di postare su TikTok un ritrovamento che l'ha colta di sorpresa: una patatina Dorito soffiata, al posto della classica tortilla piatta a cui siamo abituati. Il video del ritrovamento ha guadagnato popolarità in breve tempo e ha già più di 4 milioni di visualizzazioni. "Ho trovato un Dorito rigonfio! Ne vale la pena o devo semplicemente mangiarlo?", si chiede la giovanissima australiana nel video.Grazie a questo video e ai numerosi commenti che in molti volevano acquistare la magica Dorito, che la ragazzina ha deciso di mettere all'asta su eBay, dove le sono stati offerti fino a 100mila dollari.Tuttavia non mirava a raccogliere fondi, stava semplicemente cercando di eseguire una sorta di esperimento, quindi ha rimosso l'annuncio e ha deciso di non vendere la patatina così richiesta.La fortuna però non ha abbandonato Rylee, che è stata ricompensata dall'azienda stessa produttrice, che ha voluto premiare "l'audacia e lo spirito imprenditoriale" della giovanissima, oltre per la sua "creatività e l'amore per i Dorito" . Questo le ha fatto guadagnare 20mila dollari. Per fortuna la giovane ha resistito alla tentazione di morderlo, anche se, secondo le sue stesse parole, era vicina a farlo. "Stavo per mangiarlo e ho pensato che fosse meglio conservarlo per dopo", ha detto la Rylee ai media locali.

