Polizia stradale straordinaria: gli orsi fermano gli autisti su un’autostrada russa

Alcuni fenomeni possono accadere soltanto in Russia. In quale altro paese del mondo potete essere fermati sull’autostrada da un orso? 28.07.2021, Sputnik Italia

Quando i dipindenti della polizia stradale non riescono a eseguire bene i loro compiti, in Russia chiedono aiuto agli orsi che sono sempre pronti a punire tutti i trasgressori del codice stradale.Gli autisti che viaggiavano per l’autostrada russa nella regione dell'Amur in Estremo Oriente alcuni giorni fa sono rimasti sorpresi da un incontro piuttosto inaspettato: il passaggio è stato bloccato da una famiglia di orsi che stavano mendicando il cibo. Gli animali si avvicinavano alle macchine, si alzavano sulle zampe posteriori e guardavano nei finestrini suscitando esultazione dei passeggeti e autisti.

