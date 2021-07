https://it.sputniknews.com/20210728/olimpiadi-annuncio-di-macron-nel-2024-gare-anche-nella-polinesia-francese-12303715.html

Olimpiadi, annuncio di Macron: nel 2024 gare anche nella Polinesia francese

Olimpiadi, annuncio di Macron: nel 2024 gare anche nella Polinesia francese

L'annuncio, che era già nell'aria da qualche tempo, è stato ufficializzato dal presidente transalpino. 28.07.2021, Sputnik Italia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che i Giochi olimpici di Parigi 2024 si terranno anche nella Polinesia francese.In precedenza, Anne Sora-Dubois, giornalista del canale televisivo francese BFM TV, aveva affermato di aver ricevuto conferma dall'Eliseo che una serie di competizioni nell'ambito delle Olimpiadi del 2024, tra cui il surf, si terranno nella Polinesia francese.Le Olimpiadi 2024Nel settembre 2017, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha dichiarato ufficialmente Parigi come sede delle Olimpiadi estive del 2024.Stando ai programmi annunciato dal CIO, i prossimi Giochi si dovrebbero tenere nel periodo compreso tra il 26 luglio all'11 agosto 2024.Tra le sedi già annunciate per lo svolgimento delle gare ci sono lo Stade de France, dove si terranno le cerimonie e le competizioni di atletica, la Paris La Defense Arena, per le gare di ginnastica, lo Stade Roland Garros per il tennis e diversi altri.

