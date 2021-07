https://it.sputniknews.com/20210728/nord-stream-2-completato-per-il-98-prime-forniture-entro-fine-2021-12301130.html

Nord Stream 2 completato per il 98%: prime forniture entro fine 2021

Il termine della costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è atteso il prossimo mese e molto probabilmente sarà operativo entro la fine di quest'anno, ha... 28.07.2021, Sputnik Italia

"I lavori di costruzione si concluderanno a fine agosto. Quindi crediamo che il gas potrebbe iniziare a fluire già quest'anno", ha affermato Seele in una conferenza stampa.Il gasdotto Nord Stream 2, completato per circa il 98%, è progettato per trasportare il gas naturale dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. La costruzione della prima linea del gasdotto Nord Stream 2 è già terminata.La settimana scorsa, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che il gasdotto sarà presto operativo nonostante i tentativi degli Stati Uniti di politicizzare il progetto e l'accordo USA-Germania sul Nord Stream 2 non avrà nessun impatto sul gasdotto in quanto quest'ultimo è quasi completato.

