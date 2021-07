No al Green Pass: ancora sit-in e fiaccolate in diverse piazze italiane

"NON siamo no-vax, NON siamo negazionisti, NON siamo fascisti, nè comunisti. Non dateci etichette solo per creare un'ennesima divisione. Chiediamo che venga garantita, senza discriminazione alcuna, la libertà di vaccinarsi, così come di non farlo. Esattamente come è previsto dall'art. 36 del Regolamento UE 2021/953. Tutti i dati dimostrano che NON ci troviamo di fronte a un'emergenza sanitaria in questo momento, quindi NON vi è alcun motivo di imporre Green Pass obbligatorio per attività primarie ed essenziali." - si legge nel comunicato degli organizzatori.