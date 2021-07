https://it.sputniknews.com/20210728/mattarella-la-vaccinazione-e-un-dovere-morale-e-civico-la-scuola-e-una-priorita-12305328.html

Mattarella: “La vaccinazione è un dovere morale e civico. La scuola è una priorità”

Mattarella: “La vaccinazione è un dovere morale e civico. La scuola è una priorità”

Il presidente della Repubblica pronuncia le parole di responsabilità alla sua ultima cerimonia del Ventaglio prima dell’inizio del semestre bianco. 28.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-28T19:23+0200

2021-07-28T19:23+0200

2021-07-28T19:23+0200

vaccinazione in italia

coronavirus

scuola

sergio mattarella

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/11432583_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a95b4ba274c85a81ebef623ddfd51178.jpg

Parole chiare e nette quelle del capo dello stato Sergio Mattarella nella tradizionale cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare, l'ultima prima degli ultimi sei mesi del suo mandato. Parole che richiamano alla prudenza e all’attenzione mentre l’Italia attraversa ancora la pandemia che si può superare con il vaccino.E poi ha parlato della variante Delta e del pericolo che il virus muti ancora: “Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo” e “per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico".L’Italia non può fallire sulle riformeUna parte del discorso del presidente della Repubblica è stato dedicato alla politica e al Pnrr. "Dall'Unione Europea, sono in procinto di giungere le prime risorse del programma Next Generation. Gli interventi e le riforme programmate devono adesso diventare realtà. Non possiamo fallire: è una prova che riguarda tutto il Paese, senza distinzioni", ha detto chiaramente Mattarella.E Mattarella ha chiesto anche alle forze politiche di continuare a “lavorare nella doverosa considerazione del bene comune del Paese”.La scuola: serve senso di responsabilità, è prioritàSul delicatissimo tema del rientro in classe nel mezzo della pandemia e con una fetta della popolazione non vaccinata, Mattarella ha detto: "Gli insegnanti, le famiglie, tutti devono avvertire questa responsabilità, questo dovere, e corrispondervi con i loro comportamenti".L’obiettivo dopo le sofferenze è “tornare a una vita scolastica ordinata e colmare le lacune che si sono formate. Il regolare andamento del prossimo anno scolastico deve essere un’assoluta priorità".

Mg Mg Presidente??? 3

Irina Derefko La tutela della salute, è un dovere costituzionale! Presidente...... Uno peggio dell'altro! 2

11

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus, scuola, sergio mattarella