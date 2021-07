https://it.sputniknews.com/20210728/libia-farnesina-in-corso-a-roma-trattative-intralibiche-per-stesura-legge-elettorale-12300629.html

Libia, Farnesina: "In corso a Roma trattative intralibiche per stesura legge elettorale"

Le elezioni presidenziali e parlamentari libiche si terranno nel prossimo mese di dicembre. 28.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-28T13:21+0200

libia

mondo

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/724/51/7245188_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9570c982f7d9a70f15406381ffd1cb8b.jpg

Con un comunicato pubblicato nella giornata odierna, la Farnesina ha reso noto che delle trattative intralibiche sono in corso in questi giorni a Roma per la stesura di una legge sulle elezioni parlamentari e presidenziali che si terranno a fine dicembre in Libia.L'Italia, in questa circostanza, ha riaffermato con forza il proprio impegno per la stabilizzazione del Paese nordafricano e ha auspicato che il nuovo percorso possa portare allo svolgimento di elezioni "libere, eque ed inclusive, in linea con le legittime aspirazioni del popolo libico.La situazione in LibiaDopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha smesso di esistere come un unico Stato. Negli ultimi anni, c'è stato uno scontro tra il governo di unità nazionale guidato dal premier Fayez al-Sarraj, riunito a Tripoli nell'ovest del Paese, e le autorità dell'est della Libia, sostenute dall'Esercito Nazionale Libico sotto il comando del maresciallo Khalifa Haftar.Il 23 ottobre dello scorso anno a Ginevra, i membri del Comitato militare congiunto 5+5, che comprendeva cinque militari ciascuno delle unità del PNS e dell'LNA, hanno firmato un accordo per un cessate il fuoco permanente. Il 5 febbraio, il Forum di dialogo politico libico sostenuto dalle Nazioni Unite ha eletto in Svizzera il primo ministro del governo unificato della Libia e tre consiglieri presidenziali per tenere le elezioni parlamentari e presidenziali in tutto il paese a dicembre. Entrambe le autorità hanno prestato giuramento il 15 marzo e prestano servizio a Tripoli.Nel contempo, i partecipanti al forum, che si sono incontrati in Svizzera dal 28 giugno al 2 luglio, non sono riusciti a trovare un accordo su una base costituzionale per lo svolgimento delle elezioni nazionali. Come affermato dall'assistente del segretario generale dell'ONU, il coordinatore dell'UNSMIL Raisedon Zenenga, l'incontro si è concluso senza arrivare ad alcun risultato, ma l'ONU "continuerà a lavorare per sviluppare una base costituzionale per le elezioni di dicembre".

FRANCO Gli stanno insegnando come truccare i voti??? 0

libia

2021

Notiziario

libia, mondo