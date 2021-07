https://it.sputniknews.com/20210728/in-indonesia-si-sveglia-il-vulcano-sinabung-colonna-di-fumo-e-cenere-alta-45-km-12304216.html

In Indonesia si sveglia il vulcano Sinabung: colonna di fumo e cenere alta 4,5 km

In Indonesia si sveglia il vulcano Sinabung: colonna di fumo e cenere alta 4,5 km

Il vulcano Sinabung al nord dell'isola indonesiana Sumatra ha creato una colonna di fumo di 4.500 metri (6.960 metri sul livello di mare), riferisce il Centro... 28.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-28T20:29+0200

2021-07-28T20:29+0200

2021-07-28T20:29+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/12303985_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f9e76b95889bf0e2dd0a08058e3b3f7e.jpg

In Indonesia è allerta rossa per via dell'eruzione del vulcano Sinabung. Le autorità esortano gli abitanti a non avvicinarsi alla zona entro un raggio di tre chilometri dalla sommità del vulcano. Tra l'altro, il vulcano ha creato un'immensa nube di fumo e cenere.Il vulcano è alto 2.460 metri sul livello del mare. La sua prima eruzione in quasi 400 anni si verificò nel 2010, da quel momento si risveglia sistematicamente.L'Indonesia fa parte della cosiddetta "Cintura di fuoco del Pacifico", una potente faglia tettonica. La placca che forma il fondo dell'Oceano Indiano è "schiacciata" sotto la placca asiatica, di cui Sumatra fa parte. L'energia accumulata viene spesso espulsa sotto forma di violente scosse ed eruzioni vulcaniche.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo