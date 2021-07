https://it.sputniknews.com/20210728/il-pianeta-ha-la-febbre--12300816.html

Il pianeta ha la febbre

Il pianeta ha la febbre

Gli scienziati ritengono che il caldo estremo in alcuni paesi del mondo non sia solo un'anomalia meteorologica, bensì sia la conseguenza catastrofica del... 28.07.2021, Sputnik Italia

Le notizie che arrivano da diversi parti del mondo sono sempre più spaventose: incendi in Siberia, negli Stati Uniti, in Sardegna, gravi inondazioni nell'Europa occidentale e nella Cina. Inoltre, si registrano temperature estremamente alte in Turchia e gli USA (fino a 50 gradi Celsius), mentre in Brasile e nell'Africa meridionale, al contrario, si assiste ad un'ondata di freddo senza precedenti (-1°). La Finlandia ha registrato invece il periodo più lungo di caldo mai visto: per 31 giorni la temperatura non è scesa sotto i 25 gradi°. Kvaas crede che anche se il mondo raggiungerà il livello zero delle emissioni entro il 2050, il pianeta continuerà a riscaldarsi fino a raggiungere l'equilibrio climatico. L’unica cosa che potrebbe salvare l’umanità dalle devastanti cnseguenze del riscaldamento globale è lo sforzo congiunto di tutti i paesi per ridurre le emissioni di gas serra. Il metodo più efficace ma anche più caro, secondo gli scienzati, è l’uso della tecnologia della cattura e stoccaggio del carbonio (Carbon Capture and Storage, Ccs).

