Green pass, Sileri frena: "Non sarà necessario sui trasporti pubblici"

Per il sottosegretario alla salute si potrà salire sui mezzi pubblici con una normale mascherina o, tutt'al più limitando l'utilizzo a chi porta una Ffp2. 28.07.2021, Sputnik Italia

Il green pass per i mezzi pubblici non sarà necessario. Lo assicura il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a 'TimeLine' su Sky Tg24. Nell'attuale situazione "continuando a mantenere la mascherina al chiuso o magari limitando l'utilizzo a coloro che portano la Ffp2, anziché quella chirurgica, non vedo particolari rischi", ha specificato. "E' chiaro - prosegue - che serve un potenziamento" delle cautele "che diminuisce le chance" di contagio. Il green pass sarebbe necessario solo in caso di un cambiamento di scenario, ad esempio se arrivasse una "variante che elude i vaccini" o se per qualche ragione la campagna vaccinale si dovesse fermare, spiega. Sileri sottolinea che una misura del genere è fattibile (utilizzando un Qr code) ma non è "realisticamente necessaria". Per quanto riguarda la fattibilità di una misura simile, "servirà un Qr code. Se mi si chiede se realisticamente questo sarà necessario io credo di no", ha ribadito il sottosegretario.Sulla possibilità di un ulteriore decreto sul green pass per trasporti e scuola, il sottosegretario ha ribadito che "qualunque introduzione, estensione e progressione del Green pass deve essere proporzionata a quella che è la campagna vaccinale e dall'altra parte, a nostro eventuale svantaggio, si deve vedere se i numeri dell'epidemia continuano a crescere". Nei prossimi giorni si vedrà come procedere. Intanto resta in stand by per almeno una settimana il decreto per per estendere il green pass a trasporti e scuola. La discussione non è prevista nel Consiglio dei Ministri che si riunirà domani e sarà focalizzato sulla riforma della Giustizia. Salta dunque la cabina dei regia con Mario Draghi.

Notiziario

it_IT

coronavirus in italia