Green Pass per i lavoratori: Sterilgarda pronta a sospendere lo stipendio ai non vaccinati

Green Pass per i lavoratori: Sterilgarda pronta a sospendere lo stipendio ai non vaccinati

L'azienda leader del settore agroalimentare ha inviato una lettera ai propri dipendenti per avvertirli che da settembre sarà possibile recarsi sul luogo di... 28.07.2021, Sputnik Italia

Linea dura di Sterilgarda sul green pass: a partire da settembre la società leader del settore agroalimentare di Castiglione delle Stiviere consentirà l'accesso al sito aziendale soltanto a chi è possesso di green pass, per "tutelare l'azienda dai rischi biologici". La decisione è stata comunicata ai 350 dipendenti e collaboratori in una lettera inviata lunedì 26 luglio. I lavoratori sprovvisti di lasciapassare sanitario verranno assegnati a nuove mansioni o, qualora ciò non sia possibile, non ammessi sul luogo di lavoro, con relativa rimodulazione o sospensione delle retribuzioni.La misura è stata adottata dall'azienda nella "convinzione" che "gli strumenti di contenimento della pandemia, in primis i vaccini" saranno fondamentali per evitare nuove restrizioni "alle libertà personali e attività economiche", si legge nella missiva. La decisione di Sterilgarda si colloca in linea con la proposta di Confindustria di estendere l'obbligatorietà del green pass per l'accesso ai luoghi aziendali. In una recente ordinanza, inoltre, il Tribunale di Modena ha confermato la possibilità dell'azienda di sospendere chi non si vaccina, ribadendo l'obbligo del datore di lavoro di essere "il garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi" ai sensi della disciplina in materia di sicurezza sul posto di lavoro. L'azienda ha calendarizzato per il 9 agosto un tavolo per discutere il provvedimento con le rappresentanze sindacali interne.

ciao ciao faranno causa e vi fanno il cvlo! w i lavoratori 4

Sergej non possono farlo , manca il nesso giusta causa perche introduce il fumus pesecutionis 3

Notiziario

