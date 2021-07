https://it.sputniknews.com/20210728/green-pass-draghi-ha-ricevuto-salvini-a-palazzo-chigi-incontro-proficuo-e-cordiale-12300941.html

Green pass, Draghi ha ricevuto Salvini a Palazzo Chigi: "Incontro proficuo e cordiale"

Green pass, Draghi ha ricevuto Salvini a Palazzo Chigi: "Incontro proficuo e cordiale"

Il primo faccia a faccia dopo le dure parole in conferenza stampa rivolte dal premier al leader della Lega. Salvini: "Ho sottolineato il mio rammarico". 28.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-28T14:30+0200

2021-07-28T14:30+0200

2021-07-28T14:30+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/10465335_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fcb6c171a232b7e20f00afff27e68df9.jpg

Matteo Salvini è stato ricevuto mercoledì mattina da Mario Draghi. Lo ha reso noto Palazzo Chigi con una nota ufficiale in cui ha definito il colloquio "proficuo e cordiale". Durante l'incontro sono stati affrontati temi collegati alla campagna vaccinale, al Green Pass e alle misure di contrasto al Covid-19. E' il primo faccia a faccia tra i due dopo le dure parole del proferite dal presidente del Consiglio che nella conferenza stampa di giovedì aveva detto "Chi invita a non vaccinarsi invita a morire", riferendosi alla Lega. Il chiarimentoAppena uscito da Palazzo Chigi, rispondendo alle domande dei giornalisti, Matteo Salvini ha risposto in maniera criptica sulla possibilità di chiarimento avvenuto durante il colloquio. Estensione del green passAl premier il Matteo Salvini ha ribadito "il diritto per tutti i bimbi di entrare in classe senza distinzioni e senza esclusioni" e poi ha chiesto che prima di "ipotizzare ulteriori limitazioni sui trasporti, sui voli, sugli aerei, obblighi per gli insegnanti, per gli operai, si aspettino dei dati". Riguardo la possibilità di estendere il green pass leader della Lega ha sottolineato che al momento, con "le terapie intensive sono vuote al 98%, 40 milioni di italiani sono già vaccinati, la situazione è assolutamente sotto controllo", assicurando che in settimana non verranno introdotte nuove misure. Vaccino per i minorenniSull' obbligo vaccinale a scuola il leader della Lega ha ribadito: "Io sono per le libertà. Io mi sono vaccinato, non c'è il mondo diviso tra No vax e Sì vax, le libertà per me sono sacre. Io invito tutti coloro che rischiano la vita a vaccinarsi, perché in quel caso il vaccino salva la vita. Ma nessuno mi convincerà mai che obbligare a vaccinare i bimbi di 12 anni sia una scelta utile. Matteo Salvini ha inoltre commentato l'approvazione del vaccino Moderna per la fascia d'età tra i 12 e i 17 anni, arrivata oggi da Aifa. Il via libera di Aifa al vaccino Spikevax di Moderna è arrivata oggi, dopo l'approvazione in uso di emergenza ricevuta la settimana scorsa dall'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Moderna si va ad aggiungere a Pfizer, che ha ricevutolo scorso maggio l'approvazione in uso d'emergenza per gli adolescenti. Anche questa fascia d'età sarà dunque sottoposta alle regole del green pass.

aidenzio Ma vai a cag...re buffoneSalvini: " 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia