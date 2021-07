https://it.sputniknews.com/20210728/green-pass-come-si-scarica-e-dove-serve--12303031.html

Green pass: come si scarica e dove serve

Dal prossimo 6 agosto sarà necessario esibire il lasciapassare sanitario per accedere ad alcuni servizi, secondo quanto prevede l'ultimo decreto del governo... 28.07.2021, Sputnik Italia

Inizia il conto alla rovescia per il green pass, che a partire dal 6 agosto diventerà obbligatorio per poter avere accesso ad una serie di servizi. Ha diritto al passaporto sanitario chi è vaccinato, chi è guarito dal Covid-19 o chi ha effettuato un test dall'esito negativo. La certificazione viene emessa automaticamente attraverso una piattaforma nazionale. Ecco come ottenerla. Come si scarica il green passOcchio agli smart phone o alla casella di posta. Quando il certificato sarà disponibile, il ministero della Salute invierà un messaggio con un codice di autenticazione detto "AUTCODE" via SMS o E-mail, al contatto comunicato al momento del vaccino, del test o della consegna del certificato di guarigione. La certificazione si può acquisire: E' prevista l'imminente attivazione del servizio sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. A cosa serve il certificato verdeL'utilizzo del green pass, inizialmente pensato per la partecipazione a grandi eventi, è stato esteso ad una serie di servizi ed attività in vista di una possibile ondata di contagi, spinta dalla variante Delta. Sarà necessario mostrare il lasciapassare sanitario per accedere a

