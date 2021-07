https://it.sputniknews.com/20210728/green-pass-berlusconi-su-vaccini-nessuna-strumentalizzazione-politica-12304024.html

Green Pass, Berlusconi: "Su vaccini nessuna strumentalizzazione politica"

Dopo le proteste contro il green pass e le polemiche di Lega e FdI, l'ex premier lancia l'allarme: "Rischio di spegnere la luce in fondo al tunnel". 28.07.2021, Sputnik Italia

Sul controverso tema dei vaccini il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lancia un appello all'unità nazionale, dopo le proteste di piazza esplose in seguito alla decisione di estendere l'obbligo del green pass. L'appello dell'ex premier è presumibilmente rivolto agli alleati di centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, fortemente critici verso il provvedimento di estensione del green pass. "Altrimenti - avverte - rischiamo di spegnere la luce che comincia a vedersi in fondo al tunnel".Il leader di Forza Italia si era già espresso a favore del green pass, in una lettera inviata al Corriere della Sera il 25 luglio, in cui afferma che "opporsi ai vaccini non è libertà". Nella lettera rivendica inoltre il sostegno al governo di Mario Draghi, che "sta dando una risposta di alto sia sotto il profilo sanitario, con un'adeguata campagna vaccinale" che con "con un Pnrr credibile".Al contrario di Matteo Salvini, Berlusconi la posizione di Forza Italia favorevole all'obbligo vaccinale nella scuola, fondamentale per garantire la didattica in presenza e quindi "il processo formativo dei nostri ragazzi".

