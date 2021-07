https://it.sputniknews.com/20210728/flop-della-manifestazione-contro-il-green-pass-a-roma-ma-oggi-si-replica-in-altre-citta-12296929.html

Flop della manifestazione contro il green pass a Roma ma oggi si replica in altre città

Flop della manifestazione contro il green pass a Roma ma oggi si replica in altre città

Meno di mille persone contro le 50mila annunciate sui social alla vigilia per protestare contro il certificato verde. Stasera convocata la fiaccolata per... 28.07.2021, Sputnik Italia

Dopo le piazze piene dei movimenti no-vax dei giorni scorsi, la manifestazione indetta ieri contro il green pass a Roma da “IoApro” ha registrato una bassissima affluenza. Meno di mille persone rispetto alle 50mila annunciate alla vigilia dagli organizzatori e nessun personaggio di spicco, che aveva preannunciato la presenza, come i leghisti Borghi e Pillon.Ma l’ondata di proteste non si ferma e già oggi si torna in strada con il “Comitato libera scelta”, una onlus di "liberi cittadini" che si definisce "apartitica, apolitica, aperta a chiunque intenda sostenere la piena libertà di scelta in materia sanitaria".La manifestazione non è contro i vaccini ma per la libertàGli organizzatori hanno ribadito sulla pagina Facebook che la protesta non ha a che fare direttamente con i vaccini.La fiaccolata è stata convocata per le 20:00 di oggi a Roma, in piazza del Popolo e in altre città, tra cui Milano, Palermo, Bologna, Tento, Padova, Rovigo.Secondo gli organizzatori hanno dichiarato che saranno presenti i leghisti Bagnai, Siri, Borghi e Pillon; il fuoriuscito a cinquestelle Paragone e Paolo Becchi, l'ex ideologo del Movimento.Dal Viminale, intanto, è arrivata l’allerta a tutti i questori perché ci sia la massima attenzione a possibili infiltrazioni di movimenti e gruppi di estrema destra o antagonisti.

