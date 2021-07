https://it.sputniknews.com/20210728/e-morto-joey-jordison-si-spegne-a-46-anni-lex-batterista-degli-slipknot-12299729.html

E' morto Joey Jordison: si spegne a 46 anni l'ex batterista degli Slipknot

L'artista si era separato dalla band con cui raggiunse il successo già nel 2013. 28.07.2021, Sputnik Italia

Si è spento all'età di 46 anni Joey Jordison, il batterista e fondatore della band heavy metal statunitense Slipknot.Il musicista, come ha riferito la famiglia in un comunicato ufficiale, è deceduto "serenamente nel sonno":Joey Jordison era uno dei membri originali degli Slipknot, fondando la band nel 1995 insieme al percussionista Shawn Crahan e al bassista Paul Gray. Il primo album pubblicato nel 1999, 'Slipknot, divenne disco di platino nel giro di un anno.Con il secondo album, "Iowa" (2001), il gruppo raggiunse un successo ancor più clamoroso, con la band che negli anni successivi riuscirono a vendere venduto milioni di dischi in tutto il mondo e vinsero un Grammy. Nel corso della sua carriera Jordison, che lasciò gli Slipknot nel 2013, fece parte dei Murderdollsdal 2002 al 2004 e dal 2010 al 2011, degli Scar The Martyr dal 2013 al 2015 e dei Vimic dal 2015 ad oggi.

