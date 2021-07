https://it.sputniknews.com/20210728/covid-in-italia-quasi-5700-nuovi-casi-e-15-decessi-nelle-ultime-24-ore-12304480.html

Covid in Italia: quasi 5.700 nuovi casi e 15 decessi nelle ultime 24 ore

Il bollettino della protezione civile segnala al 28 luglio 5.696 nuovi casi accertati di contagio da coronavirus, su un totale di 248.472 tamponi sia... 28.07.2021, Sputnik Italia

Il tasso di positività sale al 2,3%, in aumento rispetto all'1,9% di martedì. Si registra un incremento di 3.851 attuali positivi, che porta il totale a 74.161.In totale sono state somministrate 66.694.614 dosi di vaccino contro il Covid-19. Sono 31.177.060 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 57,72 % della platea degli over 12.Con i 5.696 contagi odierni, +1.174 in più rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.330.739.Il numero di guariti è di 1.827 nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 4.128.568. I casi di decesso sono 15, in diminuzione rispetto alle 24 vittime riportate ieri. In totale le vittime del coronavirus in Italia sono 128.010 dall'inizio della pandemia. La regione con il maggiore incremento di casi totali rispetto al giorno precedente è la Puglia, con 772 casi, seguita da Veneto e Toscana. Rispetto al giorno precedente calano le terapie intensive (-6, 183) ma crescono i ricoveri ordinari (+74).

