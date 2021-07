https://it.sputniknews.com/20210728/covid-aifa-approva-vaccino-moderna-per-i-ragazzi-dai-12-ai-17-anni-12300277.html

Covid, Aifa approva vaccino Moderna per i ragazzi dai 12 ai 17 anni

Covid, Aifa approva vaccino Moderna per i ragazzi dai 12 ai 17 anni

Moderna si aggiunge a Pfizer, approvato per la vaccinazione dei minori lo scorso maggio dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). 28.07.2021, Sputnik Italia

Via libera dall'Agenzia Italiana del Farmaco al vaccino di Spikevax di Moderna per i ragazzi di età compresa fra i 12 e 17 anni. Con questa decisione Aifa accoglie pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che lo scorso 23 luglio ha approvato in uso d'emergenza il vaccino mRna di Moderna per i minorenni. Lo scorso 7 di giugno L'azienda farmaceutica Moderna aveva inviato una domanda al Regolatore europeo dei Farmaci per l'approvazione dell'uso del suo vaccino contro il coronavirus per gli adolescenti.L'EMA a fine maggio ha dato per la prima volta il via libera all'applicazione nell'Unione Europea del farmaco di Pfizer/BioNTech agli adolescenti con più di 12 anni.

