https://it.sputniknews.com/20210728/cingolani-richiama-lo-spirito-di-napoli-al-g20-ambiente-un-risultato-inaspettato-12297244.html

Cingolani richiama lo “spirito di Napoli”: al G20 Ambiente un risultato inaspettato

Cingolani richiama lo “spirito di Napoli”: al G20 Ambiente un risultato inaspettato

Il ministro per la Transizione ecologica rivendica il dialogo proficuo con i Paesi più inquinanti e l’impegno preso per rendere più verde la produzione di... 28.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-28T09:32+0200

2021-07-28T09:32+0200

2021-07-28T09:32+0200

roberto cingolani

transizione

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/12242998_0:43:1200:719_1920x0_80_0_0_7f7fa76e0d7496f194b4ae6c69341bce.jpg

A pochi giorni dal successo raggiunto dal G20 Ambiente che si è tenuto a Napoli, in cui per la prima volta è stata stabilita una correlazione tra ambiente, clima ed energia, il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, torna sul vertice e sullo “spirito di Napoli”, il dialogo, che deve guidare anche i prossimi incontri internazionali come la Cop26 di Glasgow.Per Cingolani è cruciale l’intesa trovata al G20, cioè tra quei Paesi “che producono l’80% di gas serra” che “si sono impegnati ad azioni concrete. Che significa intervenire anche su come produciamo l’energia, il vero nodo”, dice al Corriere della Sera.La strada è segnataPer Cingolani, al G20 di Napoli il compito “era far capire che i Paesi più sviluppati sono pronti ad aiutare quelli più svantaggiati con la conferma dell’impegno nel fondo dedicato da 100 miliardi. E che la strada è ormai segnata”.I fondi, infatti, servono per “portarsi dietro gli altri 130 o 140 Paesi, in alcuni dei quali non si dispone di acqua potabile e dove la maggioranza dei cittadini ha un’ora di elettricità al giorno. La transizione non deve lasciare indietro nessuno, deve essere giusta”.Transizione ecologica senza compromessi al ribassoIl passaggio a un’energia più verde e a modelli di produzione meno inquinanti, però, rischia di produrre contraccolpi sull’economia e l’occupazione. E per superare gli ostacoli bisogna evitare “compromessi al ribasso”. Il ministro fa un esempio: “In Italia ci sono 12 milioni di auto altamente inquinanti. Intanto possiamo pensare a sostituire quelle. Anche con aiuti, con incentivi per l’acquisto di auto meno inquinanti”, passando progressivamente a tecnologie meno dannose “Senza editti dall’oggi al domani”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

roberto cingolani, transizione, g20