Caltanissetta, Carabinieri scoprono casa di riposo lager: 5 misure cautelari

Caltanissetta, Carabinieri scoprono casa di riposo lager: 5 misure cautelari

Gli abusi sono venuti alla luce in seguito a dei controlli approfonditi da parte dei Carabinieri.

I Carabinieri di Caltanissetta hanno posto in essere cinque misure cautelare, di cui due in carcere, una ai domiciliari e due interdizioni, nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, abbandono di incapaci ed esercizio abusivo della professione di infermiere.Ad essere finiti nel mirino degli inquirenti sono titolari e dipendenti di una struttura socio assistenziali per disabili psichici del capoluogo di provincia.Le autorità hanno posto sotto sequestro la struttura, all'interno della quale sono stati documentati numerosi casi di abusi nei confronti degli ospiti.I malcapitati sono stati vittime di violenza sessuale, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci e somministrazione abusiva di farmaci da parte dei propri aguzzini.Stando a quanto ricostruito dai Nas di Caltanissetta, la struttura si era trasformata in un vero e proprio lager.

