Belgio, installata una panchina contro i pregiudizi sull'allattamento in pubblico

La particolare iniziativa, come è stato reso noto in queste ultime ore, durerà però soltanto fino alla fine di agosto. 28.07.2021, Sputnik Italia

Una panchina speciale per l'allattamento al seno in un luogo pubblico è stata installata in una delle strade della cittadina di Kortrijk, nella provincia belga delle Fiandre occidentali, scrive The Brussels Times.Come riferito dal portale di informazione belga, si tratta di una mossa da parte delle autorità locali che mira a "rompere il tabù" sull'allattamento al seno nei luoghi pubblici e incoraggiare le donne a non esitare a prendersi cura del loro bambino "in pubblico".La panchina è stata creata da un designer di Gent, e si presenta con dei colori pesca e azzurro ed è dotata di un sedile imbottito, che comprende anche una zona speciale per appendere i giocattoli, un'altra dove è possibile posizionare il bambinoper cambiargli il pannolino, farlo dormire o giocare in sicurezza mentre la mamma, ad esempio, parla al telefono.

