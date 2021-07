https://it.sputniknews.com/20210728/asti-pitbull-dellunita-cinofila-stacca-a-morsi-il-piede-di-un-agente-della-penitenziaria-12303415.html

Asti, pitbull dell'unità cinofila stacca a morsi il piede di un agente della penitenziaria

Il poliziotto è stato trasferito in elicottero al Cto di Torino, dove i medici stanno tentando di salvare l'arto. 28.07.2021, Sputnik Italia

Un pitbull dell’unità cinofila del carcere di Asti ha aggredito un uomo della polizia penitenziaria. Il cane ha azzannato e staccato un piede dell'agente. Lo rende noto l’Osapp, l’Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria.Il poliziotto è stato trasportato d'urgenza in elicottero al Cto di Torino, dove i medici, dopo le prime cure, stanno tentando di salvare l'arto. L'incidente è avvenuto alle 7 di mercoledì mattina. Dal comunicato si apprende che in passato il pitbull era stato segnalato per episodi di violenza nei confronti del personale del canile in cui si trovava. “A riguardo – dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale Osapp – si potrebbe affermare che in questo particolarissimo periodo, per i poliziotti penitenziari piova letteralmente sul bagnato e il fatto gravissimo occorso in un settore, quale quello dei cinofili del Corpo di Polizia Penitenziaria, da almeno un decennio di compravate e riconosciute competenza e professionalità denota che qualcosa comincia veramente a cedere negli assetti organizzativi”.“Auspichiamo pertanto – conclude Beneduci – che siano effettuati, con urgenza e puntualità i debiti accertamenti rispetto alle eventuali responsabilità del caso e, nel contempo, esprimiamo le massime solidarietà e vicinanza nei confronti del collega ferito”.

