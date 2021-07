https://it.sputniknews.com/20210728/afghanistan-imran-khan-gli-usa-hanno-incasinato-tutto-12301981.html

Afghanistan, Imran Khan: "Gli USA hanno incasinato tutto"

Negli scorsi mesi Islamabad è stata spesso accusata di sostenere i talebani in funzione antigovernativa.

Martedì il primo ministro pakistano Imran Khan ha affermato che gli Stati Uniti "hanno davvero incasinato tutto" in Afghanistan, cercando di trovare una "soluzione militare" al conflitto, nonostante a suo modo di vedere una simile prospettiva non sia mai esistita.Khan, parlando della gestione da parte di Washington della questione afghana, si è lamentato del fatto che quando gli Stati Uniti sembravano pronti per una risoluzione politica nella nazione dell'Asia centrale, avevano già perso il loro "potere contrattuale" poiché il numero delle truppe della NATO era già stato ridotto a circa 10.000.Khan ha confermato all'emittente americana che, dal momento in cui la "soluzione militare" al conflitto era fallita, un governo inclusivo che prevedeva un accordo di condivisione del potere con Kabul sarebbe stato il "miglior risultato" per il futuro.Il primo ministro pakistano ha anche respinto le accuse secondo cui il Pakistan starebbe fornendo supporto militare, logistico e finanziario agli insorti talebani nella lotta contro le forze di sicurezza nazionali afghane (ANSF), come affermato dall'amministrazione del presidente Ashraf Ghani, che ha fatto notare come negli ultimi giorni circa 10.000 combattenti abbiano attraversato il confine tra i due Paesi per andare a dare manfrte ai talebani.Da parte sua, Khan ha affermato che le autorità afghane devono ancora fornire prove a sostegno delle loro affermazioni.Il ritiro degli americani dall'AfghanistanGli Stati Uniti si sono impegnati a ritirare le proprie forze armate dall'Afghanistan entro il 31 agosto di quest'anno, con il processo che ha avuto inizio il 1° maggio scorso. All'inizio di questo mese, il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato che il 90% delle forze era già stato ritirato dalla regione.Il processo di ritiro delle truppe straniere, tuttavia, è stato accompagnato da un'offensiva nazionale da parte dei talebani, con gli insorti islamici che affermano di controllare quasi l'85 percento del territorio dell'Afghanistan e il 90 percento dei suoi confini, compresi quelli con Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Iran.*I talebani sono un gruppo terroristico vietato in Russia e in altri Paesi

