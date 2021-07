A Mosca cicogna scappa da rifugio per uccelli, ma finisce 'fuga' consegnandosi alla polizia

"Il 23 si è messo sul tetto ed è volato via. Abbiamo pensato: ecco, è volato via. E si è diretto dritto verso il Dipartimento degli affari interni di Sokolniki. È arrivato praticamente all'ingresso, si è seduto e si è consegnato alle forze dell'ordine. Conoscono il nostro rifugio per uccelli, i nostri uccelli. Hanno capito che è un nostro ospite e in modo che non gli succedesse nulla, è stato messo in una gabbia per scimmie in una cella separata e si sono messi in contatto con il servizio di sicurezza del parco... Il servizio di sicurezza ci ha informato che il nostro dipendente e una cicogna sono tornati al rifugio", ha detto Mishin.