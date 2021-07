https://it.sputniknews.com/20210727/vaccino-covid-19-senza-puntura-e-realta-messina-prima-citta-in-europa-a-sperimentare-12287597.html

Vaccino Covid-19 senza puntura è realtà, Messina prima città in Europa a sperimentare

Vaccinazione senza ago è ora possibile grazie ad un nuovo sistema di iniezione. I primi test europei nella città di Messina. 27.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Per chi soffre di agofobia una soluzione medica viene incontro ed è un nuovo dispositivo in grado di iniettare il farmaco del vaccino Covid-19 direttamente nel braccio senza utilizzare l’ago.L’obiettivo di questo tipo di dispositivo è anche quello di evitare punture accidentali agli operatori sanitari, garantendo loro maggiore sicurezza.Messina sarà quindi la prima città in Europa a usare questo innovativo metodo di inoculare il vaccino.Il dispositivo medico può iniettare qualsiasi tipo di vaccino già approvato: Pfizer, Moderna, Janssen e Astrazeneca.Il sistema dotato di una normale siringa ma senza l’ago, verrà presentato mercoledì 28 luglio a Messina alle ore 11.30 durante una conferenza stampa nell’hub Fiera di Messina dal commissario per l’emergenza Covid-19 locale, Alberto Firenze e dal direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, Dino Alagna e da Arturo Maravigna, responsabile dell’azienda Gamastech, che ha fornito il dispositivo del quale è esclusivista per l'Europa.

