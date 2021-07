https://it.sputniknews.com/20210727/vaccini-ue-von-der-leyen-mantenuta-parola-obiettivo-70-adulti-protetti-12285478.html

Vaccini Ue, von der Leyen: mantenuta parola obiettivo 70% adulti protetti

L'obiettivo di vaccinare con almeno una dose il 70% delle cittadini e dei cittadini dell'Ue sarebbe stato raggiunto secondo le autorità di Bruxelles. 27.07.2021, Sputnik Italia

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, afferma che “l'Ue ha mantenuto la sua parola. Il nostro obiettivo era proteggere il 70% degli adulti con almeno una dose a luglio. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo”.“Il 57% degli adulti gode già della piena protezione. Queste cifre collocano l'Europa tra i leader mondiali. Abbiamo accelerato bene, ma dobbiamo continuare i nostri sforzi”, aggiunge come riportato da TgCom 24.Sforzi che devono continuare, prosegue la numero uno della Commissione europea, perché “la variante Delta è molto pericolosa”, scrive Lapresse.Quindi la garanzia sulle forniture: “L’Ue continuerà a fornire volumi sufficienti di vaccino”.La campagna vaccinale in EuropaSecondo i dati forniti dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), il 68,3% dei cittadini dell’Unione Europea sopra i 18 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre il 53,9% dei cittadini Ue sopra i 18 anni hanno completato il ciclo vaccinale.Le dosi distribuite ai Paesi membri dell’Unione Europea sono 507,75 milioni e risultano iniettate 437,43 milioni di dosi.

