Turchia svela il drone che dislocherà sulla sua portaerei - Foto

Turchia svela il drone che dislocherà sulla sua portaerei - Foto

La compagnia turca Baykar Defense ha condiviso le immagini della sua idea di progetto del drone supersonico MIUS, che propone di schierare sulla prima... 27.07.2021, Sputnik Italia

armi

turchia

Mentre la nave veniva ancora costruita, si prevedeva di prepararla per schierare i caccia F-35B a decollo corto e atterraggio verticale. Tuttavia dopo il braccio di ferro tra Stati Uniti e Turchia per l'acquisto dei sistemi di difesa antiaerea russi S-400, Ankara è stata esclusa dal programma di caccia statunitensi di quinta generazione.Per questo motivo Baykar ha proposto di dotare l'Anadolu di droni turboelica TB3. Sulla portaerei possono essere posizionati fino a 50 velivoli di questo modello e possono essere serviti 10 contemporaneamente. Allo stesso tempo il nuovo drone MIUS, con un motore turboreattore di fabbricazione ucraina, sarà in grado di raggiungere una velocità di Mach 1.4 e trasportare 1,5 tonnellate di carico utile. In particolare il drone sarà in grado di essere dotato di missili aria-aria, aria-terra e da crociera.

