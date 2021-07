https://it.sputniknews.com/20210727/truppe-usa-in-iraq-un-labirinto-senza-uscita-12289411.html

Truppe Usa in Iraq: un labirinto senza uscita

Truppe Usa in Iraq: un labirinto senza uscita

Gli Stati Uniti intendono completare la loro missione di combattimento in Iraq entro il 31 dicembre, però continueranno a fornire il sostegno alle forze di... 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T14:04+0200

2021-07-27T14:04+0200

2021-07-27T14:04+0200

vignetta

vignette

iraq

usa

multimedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12289040_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_24fc86e8c1920c9cc1b76ea9ea9bcd44.jpg

L'incontro è stato presieduto congiuntamente dal Segretario di Stato, Anthony Blinken, e dal ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein. "Le delegazioni, a seguito di recenti consultazioni tecniche, hanno deciso che la cooperazione per la sicurezza sarà completamente trasformata e si concentrerà sull'addestramento, consulenza e formazione [delle forze irachene], condivisione di informazioni strategiche, ed entro il 31 dicembre 2021 non ci saranno più forze statunitensi in Iraq che partecipano a una missione di combattimento", precisa il comunicato. Tuttavia, la parte americana intende continuare a fornire supporto alle forze di sicurezza irachene e alle forze armate curde (peshmerga), "per formare la capacità di contrastare le minacce future".*un'organizzazione terroristica bandita in Russia e in molti altri paesi

giovanni La strana geopolitica di ritirata da parte degli YANKEESIONISTI sulle interminabili endelesswars come in Iraq o Afganistan non lascia dubbi sulla loro finalita'.....cioe staccarsi dal territorio per poi riempire di ogni attenzione sia di finanziamento che di sostentamento bellico i numerosi vivai terroristici creati in passato per passare poi la patata bollente ai loro antagonisti e nemici storici ideologici di sempre! 0

1

iraq

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vitaly Podvitsky https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

vignetta, vignette, iraq, usa, multimedia