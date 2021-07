https://it.sputniknews.com/20210727/truffa-green-pass-su-whatsapp-lanciato-lallarme-12294537.html

Truffa green pass su WhatsApp. Lanciato l’allarme

Ogni occasione è buona per organizzare truffe nel web, e il green pass non fa alcuna eccezione. L'invito è a restare allerta e a non farsi gabbare. 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T20:57+0200

coronavirus in italia

E dopo il green pass taroccato acquistabile per 100 euro via Telegram nel mercato nero del web, ecco arrivare anche la truffa del green pass via WhatsApp.Numerosi utenti, infatti, stanno ricevendo un messaggio via WhatsApp che li invita a scaricare il green pass esclusivamente attraverso i canali ufficiali. Il messaggio fornisce anche un link da cliccare, ed è a questo punto che scatta la truffa, perché il link in realtà rimanda a un falso sito istituzionale, dove viene chiesto in realtà di rilasciare tutti i dati personali.Quei dati personali carpiti con l’inganno potranno successivamente essere usati per architettare truffe a danno dell’ignaro cittadino.Attenzione, perché nel caso dell’e-mail, questo è anche il canale ufficiale usato dal Ministero della Salute per inviare il codice che permette di scaricare il vero green pass. Di solito questa e-mail arriva entro 24 ore dal completamento del ciclo vaccinale.Ecco invece come funziona l'applicazione VerificaC19 creata dal Ministero della Salute per verificare la validità del green pass nei ristoranti.

2021

coronavirus in italia