Tokyo: Impennata di contagi Covid-19, le autorità richiedono più posti letto

Tokyo: Impennata di contagi Covid-19, le autorità richiedono più posti letto

Il numero dei contagi giornalieri nella capitale giapponese che ospita le olimpiadi è raddoppiato nel fine settimana, arrivando a 1.429 nuovi casi registrati... 27.07.2021

2021-07-27

Nonostante i numeri dei nuovi contagi giornalieri registrati tendano a diminuire nei fine settimana e durante le vacanze, dato che sono le circostanze in cui si eseguono meno test, gli ultimi dati sono parsi al contrario in netto aumento. Ora gli esperti attendono con ansia i dati di oggi, martedì, per capire meglio la situazione e capire quanto sia effettivamente allarmante la situazione.Secondo l’emittente TBS, un avviso delle autorità cittadine alle istituzioni mediche, consiglierebbe di rimandare interventi chirurgici programmati e ridurre altri trattamenti non urgenti al fine di concentrare le risorse sull’emergenza Covid che si prevede a breve diverrà prioritaria in virtù della nuova temuta variante ‘Delta’.D’altro canto il programma vaccinale pare stia andando a rilento con una discreta protezione per i cittadini più anziani ma con solo il 36% della popolazione che nel complesso ha ricevuto almeno una dose.Nel frattempo i giochi olimpici proseguono ma con l’osservanza di un rigido protocollo di quarantena per gli atleti, con frequenti test, uso di mascherina nella maggior parte delle situazioni e forti limitazioni sociali per prevenire la diffusione del virus. 155 sono i casi registrati ad oggi tra gli atleti, personale e delegazioni.

