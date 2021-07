https://it.sputniknews.com/20210727/tokyo-2020-azzurri-in-gara-nella-quarta-giornata-dei-giochi-olimpici-12284860.html

Tokyo 2020: Azzurri in gara nella quarta giornata dei Giochi olimpici

Al giro di boa la quarta giornata di Giochi olimpici a Tokyo, l'Italia ha ancora molto da dire e da sperare. Qui i prossimi appuntamenti della giornata... 27.07.2021, Sputnik Italia

Il quarto giorno di competizioni a Tokyo 2020 è iniziato poco prima della mezzanotte italiana e al momento non ha regalato medaglie all’Italia come avvenuto nelle prime tre giornate di gara.Però un record c’è, ed è quello personale di Federica Pellegrini che con il settimo tempo è entrata nella finale dei 200 metri stile libero del nuoto. Nessuna nuotatrice al mondo ci era riuscita prima e lei al termine della gara, erano le tre e mezza in Italia, ha confessato che questo era il suo obiettivo in questa Olimpiade nipponica: raggiungere la finale.Sempre nel Nuoto, Thomas Ceccon ha disputato una eccellente finale dei 100 dorso finendo quarto con il nuovo record italiano di 52”30. Sempre nel Nuoto Federico Burdisso raggiunge la finale dei 200 farfalla.Nel Beach Volley, Paolo Nicolai e Daniele Lupo vincono 2 a 0 contro la nazionale padrone di casa e accedono alla fase ad eliminazione diretta.Nella Scherma, davvero deludente in questi Giochi olimpici, la squadra femminile di spada si gioca il terzo posto.Nel Judo approda in semifinale Maria Centracchio nella categoria -63 Kg. Nella Canoa Slalom, invece, accede alla finale Stefanie Horn.Calendario italiani Tokyo 2020 quarta giornataVeniamo ora al calendario degli italiani in gara a Tokyo 2020 in questa quarta giornata di competizioni sportive.

