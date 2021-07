https://it.sputniknews.com/20210727/sondaggi-politici-i-dati-sono-contrastanti-ecco-chi-e-il-primo-partito-12290150.html

Sondaggi politici, i dati sono contrastanti ecco chi è il primo partito

Sondaggi politici, i dati sono contrastanti ecco chi è il primo partito

C'è equilibrio in cima tra i partiti che si contendono il consenso degli italiani, ma è la Meloni la regina di questa estate con Salvini che deve accontentarsi... 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T14:52+0200

2021-07-27T14:52+0200

2021-07-27T14:52+0200

sondaggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/48/04/480482_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_0a27ec814b8348305304473fd310ef1b.jpg

Chi è veramente il primo partito in Italia? Secondo la maggioranza dei sondaggi politici è ora Fratelli d’Italia ad aver conquistato il cuore di un pezzo importante di elettorato, ma non sono mancate in questo trend le sorprese come il sondaggio che dava PD vicino al sorpasso della Lega e il partito della Meloni terzo.Secondo il nuovo sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana di lunedì 26 luglio, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, resta primo con il 20,3% delle intenzioni di voto.Segue la Lega di Matteo Salvini con un 20% pieno e quindi il primo partito del centrosinistra, il Partito Democratico, al 18,8%.I primi tre partiti vengono dati comunque tutti in declino.Segue quindi il Movimento 5 Stelle al 15,8% dato in risalita del +0,6%. Anche Forza Italia cresce a 7,1% dal 6,5% precedente.Troviamo quindi Azione al 3,8% e poi la Sinistra Italiana al 2,5%.Molto in questa fase si sta giocando sulla discussione tra favorevoli al vaccino e contrari, con Silvio Berlusconi che ha preso decisamente posizione contro i no vax e contro le idee politiche di chi si oppone a green pass e vaccini.

franco296 Tutti da vomito e con lo stesso programma socio-economico: quello dettato da chi li tiene al guinzaglio e che ... hanno ben cura di preservare. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sondaggi