San Marino: raggiunta l'immunità di gregge grazie al vaccino russo Sputnik V
27.07.2021

2021-07-27T17:35+0200

2021-07-27T17:35+0200

2021-07-27T17:42+0200

Guardando i dati, non pare un azzardo dire che San Marino è riuscito a sradicare gli artigli al mostro Covid-19, che ora non terrorizza più come invece avveniva solo qualche mese fa. Da notare che la Repubblica del Monte Titano ha ottenuto l'immunità di gregge ed ha svuotato gli ospedali dai malati di Covid grazie al vaccino russo Sputnik V, riconosciuto in 68 Paesi del mondo ma non nella Ue, dal momento che l'Ema non ha ancora completato l'analisi del siero anti-Covid.La campagna di vaccinazione ha avuto successo, la stessa cosa si può dire della situazione sanitaria: al momento si contano 35 positivi al coronavirus asintomatici o con sintomi lievi, zero ricoveri in ospedale da maggio e zero decessi da aprile.La validità del vaccino russo non è dimostrata solo dai numeri e dall'esperienza reale, ma anche da uno studio dell'Ospedale di Stato di San Marino con lo Spallanzani di Roma, che ha messo in luce "elevata immunogenicità" del siero anti-Covid russo.Gli abitanti di San Marino sono soddisfatti della scelta del vaccino russo, anche se in Italia non potranno usufruire del green pass, dal momento che si applica solo alle persone vaccinate con i sieri anti-Covid riconosciuti a livello europeo dall'Ema.

msan.mr Vero. 3

franco296 Senza ombra di dubbio Sputnik V è il vaccino più sicuro. Il peggio del peggio è la sbobba dell'industria farmaceutica occidendale. Da far accapponare la pelle il contratto sottoscritto dai vari paesi con Pfizer. Nonostante le precauzioni la verità viene a galla: "PfizerLeak: trapela un contratto di rifornimento dei vaccini" (su L'Antidiplomatico). 2

