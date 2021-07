https://it.sputniknews.com/20210727/salvini-ribadisce-prof-liberi-di-vaccinarsi-o-meno-dopo-parole-di-berlusconi-12291899.html

Salvini ribadisce, prof liberi di vaccinarsi o meno dopo parole di Berlusconi

Salvini ribadisce, prof liberi di vaccinarsi o meno dopo parole di Berlusconi

Obbligare o non obbligare i 200 mila impiegati pubblici della scuola che ancora non si sono vaccinati contro il Sars-CoV-2? Il dibattito divide anche gli... 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T17:03+0200

2021-07-27T17:03+0200

2021-07-27T17:12+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/10199517_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_bf6375cbc0776ce17f4e321fb03f6c30.jpg

Salvini ai professori dice che vaccinarsi e mettersi in sicurezza è nel loro interesse personale, ma si oppone ad ogni forma di costrizione: “Io sono contro le multe, le costrizioni, gli obblighi, i divieti”.Poi no a trasformare chef e camerieri in poliziotti e carabinieri che fanno il controllo del green pass e inoltre non sarà mai a favore dei licenziamenti, di punizioni e trasferimenti nei contesti di lavoro “per una scelta sulla sua salute”.A Modena il tribunale ha stabilito che il datore di lavoro ha l’obbligo di legge di tutelare la sicurezza nei contesti di lavoro sia nei confronti di chi ci lavora, che nei confronti di terzi che eventualmente possono essere presenti nel contesto di lavoro. Per questo motivo i datori di lavoro possono sospendere dal lavoro e senza stipendio, gli operai ed operaie che non si vaccinano.Ma è la posizione netta, categorica di Silvio Berlusconi sul green pass e sul vaccino ad aprire tra Forza Italia e la Lega un'ampia distanza di vedute su questi argomenti.Le discoteche rimaste chiuse“Il settore delle discoteche resta chiuso senza motivo. Così sa che succede? Si premiano l’illegalità, i rave party abusivi, si premiano droghe e psicofarmaci... mi domando perché punire i giovani e migliaia di imprenditore del settore”, domanda al governo del quale fa parte Matteo Salvini.

don demenza intanto te lo hai fatto? come mai? non serviva . vai a fare l'aperitivo da Bice? 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia