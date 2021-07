https://it.sputniknews.com/20210727/sale-a-due-il-bilancio-delle-vittime-dellesplosione-a-leverkusen-12295285.html

Sale a due il bilancio delle vittime dell'esplosione a Leverkusen

Sale a due il bilancio delle vittime dell'esplosione a Leverkusen

Il numero delle vittime dell'esplosione e dell'incendio nel distretto chimico di Leverkusen è salito a due. 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T20:22+0200

2021-07-27T20:22+0200

2021-07-27T20:22+0200

esplosione

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/12295353_0:134:1200:809_1920x0_80_0_0_1a83a797fde32765dff00f0e52cb4678.jpg

Il numero delle vittime dell'esplosione e dell'incendio nel distretto chimico di Leverkusen, in Germania, è cresciuto fino a due persone, si afferma in un comunicato stampa del parco industriale, che ospita circa 70 aziende. Il comunicato afferma che il numero di persone che risultano disperse è al momento cinque e "le ricerche continuano". In precedenza il polo chimico aveva affermato che a seguito della sciagura una persona ha perso la vita, 31 sono rimaste ferite e quattro sono scomparse. Una potente esplosione si è verificata questa mattina nell'impianto di incenerimento dei rifiuti pericolosi del centro di riciclaggio nel parco chimico Chempark nella città tedesca di Leverkusen (Nord Reno-Vestfalia). Sono state danneggiate tre cisterne che contenevano solventi e scarti di produzione dei clienti di Chempark con livelli di riempimento compresi tra 200 e 300 metri cubi per serbatoio. L'acqua utilizzata per l'estinzione è stata raccolta e a Leverkusen l'aria viene regolarmente misurata per rilevare l'eventuale presenza di tossine. Currenta è l'operatore di Chempark con tre filiali a Leverkusen, Dormagen e Krefeld-Uerdingen, uno dei più grandi poli chimici in Europa, con oltre 70 società. Dopo l'esplosione, una colonna di fumo bianco e nero di molti metri si è alzata sopra la città ed ora la nuvola si è dissipata.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esplosione, germania