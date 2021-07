https://it.sputniknews.com/20210727/russia-indignata-per-le-accuse-di-legami-con-attivisti-no-vax-in-francia-12291036.html

Russia indignata per le accuse di legami con attivisti no-vax in Francia

L'Ambasciata russa in Francia ha espresso indignazione per le osservazioni di Christophe Castaner, capogruppo in Parlamento di "La Republique En Marche!", il... 27.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

francia

russia

Castaner ha risposto affermativamente quando gli è stato chiesto dal conduttore della stazione radio francese RMC se altri Paesi, inclusa la Russia, potessero essere dietro alle varie comunità no-vax presenti sui social. L'Ambasciata russa ha inoltre denunciato "la riluttanza politicizzata della Francia" a riconoscere il vaccino anti-Covid Sputnik V sviluppato in Russia, il primo siero immunizzante contro il coronavirus per uso umano. Sputnik V, sviluppato dall'istituto di ricerca russo Gamaleya, è stato approvato per l'uso di emergenza in 69 Paesi in tutto il mondo.

francia

russia

