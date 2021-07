https://it.sputniknews.com/20210727/rifiutava-tamponi-e-vaccino-imprenditore-italiano-muore-di-covid-a-miami-12288344.html

"Rifiutava tamponi e vaccino": imprenditore italiano muore di Covid a Miami

"Rifiutava tamponi e vaccino": imprenditore italiano muore di Covid a Miami

Marco De Veglia, manager italiano trapiantato negli Usa, sarebbe morto dopo aver contratto il Covid in forma grave. Sui social condivideva post in cui venivano espressi dubbi sul vaccino.

2021-07-27T14:11+0200

2021-07-27T14:11+0200

2021-07-27T14:11+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/565/09/5650923_0:232:3075:1961_1920x0_80_0_0_8f97a45164bb0cf37ae602808a7ce094.jpg

È diventata un vero e proprio caso la morte di Marco De Veglia, imprenditore triestino trapiantato a Miami, che si è spento in Florida dopo aver contratto il Covid.Un caso perché il “guru” del brand positioning, arrivato in America nel 2009, era convinto che il virus fosse poco più di un’influenza e, soprattutto, era contrario al vaccino anti-Covid.A raccontarlo sono i suoi amici, come l’imprenditore Stefano Versace, citato dal Corriere della Sera, che punta il dito contro le “fake news”. Un flusso continuo che invita a “non tutelare la propria salute”, di cui, afferma, possono essere vittima anche persone come De Veglia. E cioè un uomo “intelligente” e “un ottimo professionista”, come lo descrive Versace.Un altro amico dell’imprenditore, intervistato da La Stampa, lo ricorda come un “no-vax” convinto. “Marco era sommerso dalle fake news”, ha confermato il conoscente che ora rimpiange di non essere riuscito a convincerlo né ad effettuare la vaccinazione anti-Covid, né il tampone all’esordio di quella che De Veglia avrebbe trattato come una banale influenza. Uno degli ultimi post condivisi dal manager italiano su Facebook era una critica alla “narrazione pandemica”. “Una contraddizione dietro l’altra – si legge nel post - a fare da eco a una propaganda buffa quanto asfissiante. L’ultima sparata è quella dei pass". Prima di ammalarsi aveva anche firmato una petizione contro la proposta del virologo Matteo Bassetti di imporre il lockdown solo ai non vaccinati in caso di risalita dei contagi in Italia.De Veglia era conosciuto in tutto il mondo per la sua attività di “brand positioning”, per cui offriva consulenze efficaci a start-up e multinazionali. Era arrivato a New York nel 2009, e dopo essersi affermato nel suo settore aveva anche scritto un manuale per gli imprenditori. L’uomo viveva a Miami, in Florida, era sposato e papà di un ragazzo.

ciao ciao si si come no! sono andato sul miami post e dice altro ! minchia ma ancora ce provano! siete fuori di melone 0

don demenza mah non so 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo, vaccino