Quanti italiani sono favorevoli al green pass? 7 su 10 per il sondaggio

Quanti italiani sono favorevoli al green pass? 7 su 10 per il sondaggio

A quanto pare 7 italiani su 10 non sono contrari al green pass, quindi in piazza c'è il 30% degli italiani che esprime il suo dissenso. 27.07.2021, Sputnik Italia

Il green pass è diventato l’argomento delle serate estive degli italiani e ci si divide tra i favorevoli, i non favorevoli, i tiepidi e chi scende in piazza per protestare fermamente.Ma qual è il favore degli italiani nei confronti del passaporto vaccinale? Secondo il sondaggio dell’Istituto Demopolis pubblicato dal Fatto Quotidiano, il 72% degli italiani è favorevole, mentre il 23% dichiara di essere contrario all’imposizione.L’elettorato di Fratelli d’Italia è favorevole al green pass nel 48% dei casi.Usarlo anche sui mezzi di trasportoC’è un altro dato molto interessante da valutare ed è quello degli intervistati favorevoli al pass sui mezzi di trasporto, sono il 75%. Lo vorrebbero quindi su aerei, navi e sui treni.Ma non solo, il 78% dei partecipanti al sondaggio Demopolis ritiene di essere d’accordo con l’obbligatorietà del vaccino al personale della scuola.

raus jUEde Questi sondaggi sono come i concerti di Mattarella per la festa della repubblica: se la cantano e se la suonano. 3

nikita Ah......i sondaggi! Sono come il letame......piu matura e meglio è. Per cui.....danno solo i numeri. Dovete pazientare ancora un pochino e vedrete i numeri veri da vicinissimo! 2

coronavirus in italia