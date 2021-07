https://it.sputniknews.com/20210727/oms-sospende-monitoraggio-della-variante-russa-del-coronavirus-12288485.html

Oms sospende monitoraggio della variante russa del coronavirus

Oms sospende monitoraggio della variante russa del coronavirus

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di interrompere il monitoraggio del ceppo russo del coronavirus AT.1. 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T13:46+0200

2021-07-27T13:46+0200

2021-07-27T13:46+0200

coronavirus nel mondo

organizzazione mondiale della sanità

oms

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/9863724_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_acbb1c67e34ee79c963fab3a924db0c9.jpg

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tolto la variante russa di coronavirus (AT.1) dall'elenco di monitoraggio, in base a quanto riportato sul suo sito web. Questa variante di SARS-CoV-2 è stata scoperta in Russia a gennaio di quest'anno, ma è stata inclusa nell'elenco specificato solo a giugno. L'Oms sta monitorando ceppi con cambiamenti genetici che si ritiene influenzino le caratteristiche del virus e che potrebbero essere pericolosi in futuro. Allo stesso tempo non tutte le variante sono contrassegnate con una lettera dell'alfabeto greco: è stato deciso di utilizzare questa designazione solo per mutazioni di particolare interesse o preoccupazione. Nel mondo i contagiati sono più di 194 milioni, la situazione più difficile è negli Stati Uniti, India e Brasile per quanto riguarda il numero di casi e vittime. La Russia è il quarto Paese al mondo per numero di casi.

https://it.sputniknews.com/20210724/oms-la-pandemia-di-covid-ancora-lontana-dalla-fine-12254273.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, organizzazione mondiale della sanità, oms, russia