https://it.sputniknews.com/20210727/olimpiadi-pugile-marocchino-squalificato-per-aver-cercato-di-mordere-orecchio-avversario-12291653.html

Olimpiadi, pugile marocchino squalificato per aver cercato di mordere orecchio avversario

Le immagini mostrano il marocchino Youness Baalla mentre cercava di mordere l'orecchio destro del neozelandese David Nyika mentre i pugili si trovavano al... 27.07.2021, Sputnik Italia

olimpiadi 2020

sport

Il pugile marocchino olimpico dei pesi massimi Youness Baalla è stato squalificato dal torneo per comportamento antisportivo. Il 22enne ha cercato di mordere l'orecchio del suo avversario. Tuttavia Baalla sarebbe uscito in ogni caso dal torneo olimpico, in quanto avrebbe perso nettamente ai punti il match con David Nyika. Sebbene Baalla non sia stato penalizzato durante l'incontro poiché l'arbitro non ha visto il tentativo di morso, il momento incriminato è stato immortalato in un video diventato presto virale sul web e nei social.Molte persone, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di ricordare un altro famoso morso. Nel 1997 Mike Tyson ed Evander Holyfield si affrontavano sul ring per il titolo dei pesi massimi WBA. Holyfield stava dominando, nonostante Tyson fosse il favorito. Al terzo round, Tyson ha lasciato il suo angolo senza boccaglio e ha morso Holyfield nell'orecchio destro dopo che quest'ultimo aveva ripetutamente sferrato attacchi di successo. L'incidente ha portato alla squalifica di Tyson dal match e alla sospensione dal pugilato, sebbene in seguito sia riuscito a ripristinare la sua licenza di pugile.

Irina Derefko L'avrà scambiato per un'agnello!

olimpiadi 2020, sport