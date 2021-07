https://it.sputniknews.com/20210727/olimpiadi-bronzo-nel-judo-per-maria-centracchio-si-prepara-la-scherma-12285995.html

Olimpiadi, bronzo nel Judo per Maria Centracchio. Si prepara la scherma

Olimpiadi, bronzo nel Judo per Maria Centracchio. Si prepara la scherma

Arriva un bronzo dal tatami del Budokan ed è ancora una volta il Judo femminile. Intanto le azzurre della pallavolo stupiscono e fanno arrabbiare gli abbonati... 27.07.2021, Sputnik Italia

Maria Centracchio è medaglia di bronzo nel Judo categoria -63 kg, ha battuto sul tatami del Budokan l’olandese Juul Franssen per tre shido.La sportiva delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, 26 anni, ha compiuto l’impresa e al termine della competizione si è sciolta in un pianto di gioia. La Centracchio aveva iniziato il suo cammino, battendo per ippon la Nomenjanahary (Madagascar), prima di superare – sempre per ippon dopo aver sfoggiato un waza ari - l’ungherese Ozabas e la polacca Agata Ozdoba-Blach al golden score. Si era arresa solo all’olimpionica slovena Tina Trstenjak in semifinale (ippon).Ora occhi puntati sulla finale per il terzo e quarto posto nella spada femminile a squadre. Qui tutti gli altri appuntamenti che vedono italiani e italiane in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020.Intanto nella Pallavolo l’Italia ha battuto una ostica Turchia per 3-1. Dopo il vantaggio del primo set di misura, le turche vincono il secondo set del pareggio, ma devono cedere alla tenacia delle italiane che si aggiudicano il match. In rete i telespettatori della Rai sono insorti perché non stavano seguendo in diretta il match delle ragazze, lo riporta il Corriere della Sera.

