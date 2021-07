https://it.sputniknews.com/20210727/meteorite-filmato-in-autostrada-in-texas-ma-secondo-il-web-ce-dellaltro---video-12284275.html

Meteorite filmato in autostrada in Texas, ma secondo il web c’è dell’altro - Video

Meteorite filmato in autostrada in Texas, ma secondo il web c’è dell’altro - Video

Quella recentemente mostrata su di un video condiviso su YouTube con ogni probabilità non è altro che la caduta di un meteorite che si illumina ed esplode per... 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T08:19+0200

2021-07-27T08:19+0200

2021-07-27T08:19+0200

meteorite

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/799/23/7992370_0:247:1276:965_1920x0_80_0_0_6fa8e8102578e07310cda44c142da158.jpg

Un video recentemente condiviso su YouTube mostra un meteorite nei cieli sopra un'autostrada a Fort Worth in Texas.L'uomo che l'ha filmato ha detto che inizialmente pensava si trattasse di un aereo, ma poi ha notato che la luce si era fatta dapprima molto intensa, per poi scomparire troppo in fretta.Le immagini suggeriscono chiaramente che si tratti del classico meteorite che entra in atmosfera, quindi si ‘accende’ per l’attrito, poi ad un certo punto esplode, per poi spegnersi prima di toccare terra.Ma i navigatori web, chi tra serio, chi tra faceto, hanno voluto specularci sopra.Alcuni si sono dimostrati scettici sul fatto che si possa essere trattato di un semplice meteorite, suggerendo piuttosto qualcosa di alieno, altri invece hanno suggerito che sì, fosse senz’altro un meteorite, ma che questi fenomeni stiano iniziando a diventare fin troppo frequenti, evocando il recente disaster movie Greenland in cui l’umanità è a rischio per l’arrivo di una cometa gigante.Per fortuna c’è chi l’ha presa più sull’ironico, come l’utente che ha scritto: “Sì, sono atterrati qui in Florida, sono usciti due tizi verdi, ci siamo fatti una birra, poi sono ripartiti”.Infine non è mancato chi ha preferito un tocco di romanticismo: “Hai espresso un desiderio?”, ha scritto un altro utente tra i commenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteorite, mondo