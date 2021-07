https://it.sputniknews.com/20210727/maltempo-in-emilia-romagna-chicchi-di-grandine-grossi-come-mele-enormi-danni-alle-macchine-12291798.html

Maltempo in Emilia-Romagna: chicchi di grandine grossi come mele, enormi danni alle macchine

La forte grandine è caduta sull'Emilia-Romagna bloccando il traffico sulla principale autostrada italiana, l’A1, nel parmense e danneggiando centinaia di auto. 27.07.2021, Sputnik Italia

Gli automobilisti che si sono trovati nell'epicentro del disastro non hanno potuto proseguire la marcia a causa del vento, della pioggia e della grandine. I servizi di emergenza hanno bloccato il traffico sull'autostrada Milano-Napoli per circa tre ore per garantire il passaggio dei soccorritori. Si sono registrati diversi incidenti.

