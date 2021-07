https://it.sputniknews.com/20210727/iss-99-vittime-covid-nel-2021-non-aveva-completato-il-ciclo-vaccinale-12294128.html

ISS: 99% vittime Covid nel 2021 non aveva completato il ciclo vaccinale

ISS: 99% vittime Covid nel 2021 non aveva completato il ciclo vaccinale

I vaccinati sono stati meglio protetti dal vaccino contro il coronavirus, rispetto a quanti non lo erano. I dati sulla mortalità dei primi mesi di quest'anno... 27.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-27T20:41+0200

2021-07-27T20:41+0200

2021-07-27T20:41+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10135435_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_3db6a9253116435c9e92759235b3be1c.jpg

Il report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità dice che dall’1 febbraio al 21 luglio scorso sono 423 i decessi Sars-CoV-2 tra i vaccinati che avevano completato il ciclo vaccinale. Un valore che rappresenta l’1,2% di tutti i decessi che nel periodo preso in esame sono 35.776.Non solo, i decessi tra i vaccinati ha riguardato persone che avevano un alto numero di patologie: 5.I dati potrebbero essere per soggetti a valutazioni non complete, perché è stata data priorità alla vaccinazione della popolazione più anziana, scrive l’Iss.65.887.954 sono le dosi di vaccino somministrate in totale in Italia fino ad oggi; 30.558.065 persone (56,58% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia