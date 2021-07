https://it.sputniknews.com/20210727/in-italia-quasi-una-ricercatrice-su-due-e-donna-12292298.html

In Italia quasi una ricercatrice su due è donna

Italia promossa sulle quote rosa nella ricerca. Secondo un report di Elsevier, società che fa parte dell’omonimo gruppo editoriale leader nel mondo in ambito medico-scientifico, in Italia le ricercatrici sono il 44 per cento. Il nostro Paese, quindi, sarebbe ad un passo dalla parità di genere in questo settore, collocandosi di gran lunga al di sopra della media europea, che si ferma al 39 per cento.Meglio dell’Italia fanno solo Spagna e Portogallo, che arrivano al 48 per cento di rappresentanza, mentre Paesi del nord Europa, come la Danimarca restano a quota 35 per cento. Il gap salariale, infatti, ammonta soltanto al 7 per cento (la media europea va oltre il 15 per cento). Non fanno eccezione le discipline tecniche come scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, in cui le donne protagoniste sono sempre di più, e dal 30 per cento del 2003 sono arrivate a sfiorare il 50 per cento. Anche in questo caso la prestazione italiana supera di almeno 10 punti percentuali quella della media dei Paesi europei. In questo settore le candidature rosa ai dottorati superano addirittura, seppur di poco, quelle maschili.La presenza femminile alla guida di queste organizzazioni non supera, infatti, il 20 per cento. Magra consolazione è che la situazione in Europa non è molto diversa, con la media europea che in percentuale non si discosta molto dal dato italiano.

